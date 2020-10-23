В Одесі розпочався розгляд по суті справи Стерненка

Приморський районний 23 жовтня розпочав розглядати по суті обвинувачення одеського активіста Сергія Стерненка у вбивстві Івана Кузнецова. Він помер 24 травня 2018 року після час бійки між Стерненком з одного боку та Кузнецовим і Олександром Ісайкулом з іншого.

Крім навмисного вбивства, активіста і колишнього очільника «Правого сектору» в Одесі також обвинувачують у носінні холодної зброї без дозволу. Також проти Стерненка подали два цивільних судових позови про матеріальну і моральну шкоду. Колишня і остання дружини вбитого, Ольга і Олеся Кузнецови вимагають від нього близько 4,5 мільйона гривень кожна. У загиблого залишилося троє дітей.

Судовий розгляд розпочався з пояснень Стерненка у довільній формі – такий порядок був затверджений на підготовчому судовому засіданні. Обвинувачений пояснив, що це був уже третій напад за кілька місяців, до цього нападали 7 лютого і 1 травня, отже, він побоювався за власне життя і безпеку. Саме цим Стерненко пояснив і купівлю ножа, і те, що він дістав ніж, коли побачив, як уночі до нього наближаються двоє чоловіків, один із яких значно більший за розмірами за самого Стерненка.

«Коли ми із ними порівнялися, вони почали до мене наближатися, я зробив кілька кроків убік, щоб із ними розминутись. Як тільки вони почали проходити повз мене, то почали завдавати мені удари по голові. Перший удар був знизу, влучив у праву скроню, потім одразу в ліву скроню. Я почав відмахуватись хаотично ножем, щоб вони не підійшли до мене ближче. В якісь момент напад припинився, і вони стали бігти. Я завмер на місці на кілька секунд, був у шоковому стані, і побачив, як один з тих нападників, тікає, тримаючись за бік. Я втратив його з поля зору на 5–7 секунд, подумав, що він може втекти, і його не буде шукати поліція», – розповів Стерненко. Він додав, що зараз за напади на нього судять тільки виконавця другого нападу, якого активіст сам і затримав.

Стерненко наголосив, що допускав можливість, що поранений утік по допомогу, тому побіг за ним. Коли Кузнецов знову з’явився в його полі зору, то був уже нахилений та впав.

«Я двічі прокричав йому: навіщо ви на мене напали. Він сказав, що вони помилились і що йому потрібна медична допомога. Я дістав мобільний телефон і викликав йому швидку – сказав, що є людина із пораненням і що йому потрібна медична допомога», – розповів Стерненко.

Тільки після цього, каже активіст, він побачив власне поранення – перев’язав руку за допомогою прохожого та увімкнув трансляцію у фейсбуці. Каже, що хотів розповісти, що із ним сталось і щоб під’їхали друзі – навіть після того, як Кузнецов упав, Стерненко припускав, що напад не закінчено.

Після пояснень прокурори разом із потерпілими та їхніми представниками ставили Стерненку додаткові питання. Зокрема, чи бачив він щось у руках нападників – він не бачив, чи користався він раніше ножем – не користався, чи не спровокував він напад – заявив, що нападники почали бити його мовчки, сам він також мовчав.

Стерненко також зазначив, що не планував нападати на двох людей – він був разом із дівчиною, в руках ніс пакет із продуктами, ключі від під’їзду і стабілізатор для мобільного телефону.

Ольга Кузнецова спитала в Стерненка, чому якщо він був в шоковому стані і хотів гарантувати свою безпеку, він не сховався в під’їзді, а кинувся за одним із нападників, залишивши дівчину на місці нападу. Стерненко відповів, що припускав ще одну людину-нападника в під’їзді, боявся за своє життя та хотів затримати нападника. Він також розповів, що за добу до нападу до нього в квартиру намагалися вдертися невідомі, проте їм це не вдалося. Поліція, за словами Стерненка, не приїхала на виклик.

Другий нападник, Олександр Ісайкул, отримав під час нападу ножове поранення, але зміг втекти з місця подій. Його затримали пізніше по слідах крові, оперативній інформації та камерах спостереження. У кримінальній справі проти Стерненка Ісайкул проходить як потерпілий і, за даними СБУ, зараз перебуває за кордоном. Сам Стерненко внаслідок нападу отримав гематоми на голові, струс мозку, а також глибоку різану рану лівої руки. Він припустив, що йому могли порізати руку, якою він захищався від ударів. Ісайкулу оголошена підозра в хуліганстві, вчиненому із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Втім, на місці злочину було знайдено тільки один ніж – той, що належить Стерненку. Активіст раніше зазначав, що такий ніж не є зброєю.

Адвокати потерпілих Хачатур Тумасян і Богдан Бівалькевич питали Стерненка, чому він одразу не сказав, що це його ніж. Проте головуючий суддя Сергій Кічмаренко зняв це питання. За його словами це питання буде вивчатися пізніше разом із іншими доказами.

Наступне засідання заплановане на 29 жовтня і буде присвячене вивченню доказів справи.