До фігуранта «справи Веджіє Кашка» прийшли «невідомі у формі російських поліцейських» – Чубаров

У суботу, 20 лютого, додому до фігуранта «справи Веджіє Кашка» Казима Аметова в кримському селі Грушівка прийшли «двоє невідомих у формі російських поліцейських». Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його даними, прибулі вимагали від Аметова поїхати з ними в прокуратуру, повідомивши, що він нібито «порушив правила поведінки в статусі умовно засудженого».

«Казим Аметов, справедливо засумнівавшись в законності вимог «поліцейських», хоча про яку законність можна говорити в умовах російської окупації Криму, подзвонив співробітникові ФСВП РФ (Федеральної служби виконання покарань – ред.), у якого він щомісяця зобов’язаний проходити реєстрацію. Той здивувався вимогам «поліцейських» і попросив Казима Аметова передати їм телефон», – написав Чубаров у фейсбуці.

За словами глави Меджлісу, після телефонної розмови зі співробітником ФСВП поліцейські пішли.

«Те, що сталося сьогодні з Казимом Аметовим стривожило його сім’ю, родичів і сусідів. Ми, як і родичі Казима Аметова, також не виключаємо спробу якоїсь провокації з боку російських окупантів, яка загрожує життю і здоров’ю політв’язня», – додав Чубаров.

Коментарів російських силових органів з приводу візиту до фігуранта «справи Веджіє Кашка» немає, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Нагадаємо, 4 грудня 2020 року в будинку 63-річного кримськотатарського активіста Казима Аметова, який є фігурантом «справи Веджіє Кашка», пройшов обшук. За попередньою інформацією, там «проводилися слідчі заходи». Активіст кримськотатарського руху Наріман Джелял повідомив, що обшук співробітників ФСБ пов’язаний з його сином.

Прокуратура АРК і Севастополя, а також Нацполіція АРК відкрили за цим фактом кримінальну виробництво.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.