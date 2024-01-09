Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Держсекретар США прибув до Ізраїлю із пропозиціями арабських країн

Держсекретар США Ентоні Блінкен та наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд
Держсекретар США Ентоні Блінкен та наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд

Кілька арабських країн і Туреччина готові координувати зі Сполученими Штатами зусилля, спрямовані на відновлення Гази, визначення політичного майбутнього території та досягнення довготривалого миру, безпеки і стабільності в регіоні, заявив 8 січня держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен перебуває в турне регіоном, під час якого він відвідав Туреччину, Грецію, Йорданію, Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. 8 січня після зустрічі з наслідним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом Блінкен повідомив, що спадкоємець, фактичний правитель Саудівської Аравії висловив «очевидний інтерес» до встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем за умови завершення війни в Газі та практичних кроків у напрямку створення палестинської держави. «Інтерес існує, він реальний, він може змінити ситуацію», – наголосив Ентоні Блінкен.

Як зазначає інформаційне агентство Associated Press, згода арабських країн і Туреччини розпочати підготовку до відновлення Гази свідчить про зміну їхньої позиції. Досі вони відкидали аналогічні заклики США, вимагаючи припинення вогню та поліпшення становища палестинців, які перебувають у Газі.

9 і 10 січня Блінкен зустрінеться з керівництвом Ізраїлю та палестинської автономії, з якими обговорить пропозиції Туреччини, Йорданії, Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії. Держсекретар США завершить свою поїздку регіоном зустріччю з президентом Єгипту.

Це четверта за останні три місяці подорож Ентоні Блінкена на Близький Схід. Головна мета Білого дому, за словами американських експертів, – не допустити перетворення протистояння між Ізраїлем та угрупованням «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним) на регіональний конфлікт.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG