Держсекретар США прибув до Ізраїлю із пропозиціями арабських країн

Кілька арабських країн і Туреччина готові координувати зі Сполученими Штатами зусилля, спрямовані на відновлення Гази, визначення політичного майбутнього території та досягнення довготривалого миру, безпеки і стабільності в регіоні, заявив 8 січня держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен перебуває в турне регіоном, під час якого він відвідав Туреччину, Грецію, Йорданію, Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. 8 січня після зустрічі з наслідним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом Блінкен повідомив, що спадкоємець, фактичний правитель Саудівської Аравії висловив «очевидний інтерес» до встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем за умови завершення війни в Газі та практичних кроків у напрямку створення палестинської держави. «Інтерес існує, він реальний, він може змінити ситуацію», – наголосив Ентоні Блінкен.

Як зазначає інформаційне агентство Associated Press, згода арабських країн і Туреччини розпочати підготовку до відновлення Гази свідчить про зміну їхньої позиції. Досі вони відкидали аналогічні заклики США, вимагаючи припинення вогню та поліпшення становища палестинців, які перебувають у Газі.

9 і 10 січня Блінкен зустрінеться з керівництвом Ізраїлю та палестинської автономії, з якими обговорить пропозиції Туреччини, Йорданії, Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії. Держсекретар США завершить свою поїздку регіоном зустріччю з президентом Єгипту.

Це четверта за останні три місяці подорож Ентоні Блінкена на Близький Схід. Головна мета Білого дому, за словами американських експертів, – не допустити перетворення протистояння між Ізраїлем та угрупованням «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним) на регіональний конфлікт.