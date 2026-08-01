США попередили своїх громадян про ризик ескалації на Близькому Сході та закликали бути готовими до виїзду

Посольства США в Йорданії, Ізраїлі та Іраку 1 серпня оприлюднили попередження для американських громадян про «можливу непередбачувану ескалацію ситуації» на Близькому Сході на тлі зростання напруженості в регіоні.

Як повідомляється в оприлюдненому на сайтах дипломатичних представництв повідомленні, «американцям рекомендують дотримуватися підвищеної обережності, бути готовими до скасування авіарейсів, тимчасового закриття повітряного простору та інших перебоїв у транспортному сполученні».

У попередженні також зазначено, що громадянам США, які перебувають на Близькому Сході, варто розглянути можливість залишити регіон або бути готовими зробити це у разі подальшої ескалації. Тим, хто перебуває за межами регіону, Держдеп рекомендує «серйозно переглянути» плани щодо поїздок на Близький Схід або транзиту через нього.

Посольство США в Багдаді окремо закликало американців у разі атаки «негайно шукати укриття в безпечному місці та не наближатися до уламків чи предметів, що можуть падати».

Попередження з’явилося на тлі загострення відносин між США та Іраном. Після взаємних ударів Тегеран заявив про намір завдавати ударів по американських інтересах у регіоні у відповідь на атаки США по території Ірану.

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Тоді бойовики «Хамасу» здійснили масштабний напад на Ізраїль. Бойовики здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю, вторглися на його територію та вчинили наймасовішу різанину мирного населення в історії сучасної ізраїльської держави, вбивши близько 1200 людей. Бойовики також захопили близько 250 заручників і перевезли їх до Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, інші загинули.

Ізраїль відповів оголошенням війни «Хамасу». Під час наземної операції і бомбардувань Сектора Гази близько 170 тисяч людей зазнали поранень (дані міністерства охорони здоров’я, контрольованого «Хамасом»).

У жовтні 2025 року ізраїльська влада та «Хамас» домовилися про припинення вогню згідно з мирним планом, розробленим адміністрацією президента США Дональда Трампа. США, Туреччина, Катар та Єгипет виступили гарантами виконання угод. Під час першого етапу бойовики «Хамасу» повернули всіх живих і загиблих ізраїльських заручників в обмін на звільнення палестинських в’язнів з ізраїльських тюрем.

У середині січня Білий дім оголосив про початок другого етапу плану Трампа щодо припинення бойових дій у Секторі Гази. За цим планом, на другому етапі мали бути створені Рада миру і підзвітний їй Національний комітет, які візьмуть на себе управління регіоном доти, доки Палестинська національна адміністрація не буде готова взяти на себе це завдання.



