У Чорне море прибув другий бойовий корабель США

У Чорне море прибув уже другий бойовий корабель Військово-морських сил США зі складу Шостого флоту, що дислокується в Середземноморському регіоні. Як повідомили в командуванні ВМС США в Європі й Африці і Шостого флоту, це есмінець Thomas Hudner (DDG-116) типу Arleigh Burke, що має на озброєнні керовані ракети системи Aegis.

Як мовилося в короткому повідомленні у твітері, коли корабель іще прямував до Чорного моря, мета його прибуття до регіону – «здійснення операцій забезпечення безпеки судноплавства».

«Кораблі й авіація ВМС США регулярно діють у Чорному морі на підтримку наших союзників і партнерів у НАТО», – мовилося в повідомленні.

Попереднього дня, 19 березня, в Чорне море прибув іще один бойовий корабель ВМС США, ракетний крейсер Monterey (CG-61) типу Ticonderoga, що теж несе керовані ракети системи Aegis.

Обидва кораблі відразу після прибуття долучилися до багатосторонніх військово-морських навчань, повідомили американські військові моряки.

Керівник проєкту Інституту чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор інтернет-видання BlackSeaNews Андрій Клименко назвав нинішню ситуацію «незвично великою концентрацією ракетних кораблів країн НАТО» в Чорному морі.

Таким чином, зауважив він, на сьогодні в Чорному морі перебувають чотири потужні ракетні кораблі країн НАТО (крейсер, два фрегати і есмінець). Він не уточнив, які ще кораблі він мав на увазі. Причорноморськими членами НАТО є Туреччина, Румунія і Болгарія.

Цими днями в Чорному морі тривають організовані Румунією військово-морські навчання Sea Shield 21 («Морський щит-21»). У них була запланована участь 18 бойових кораблів, 10 літаків і вертольотів і понад 2400 військовослужбовців із восьми країн-членів НАТО: Болгарії, Греції, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Румунії, США і Туреччини.

Попередніми днями, з 10 по 14 березня, спільні навчання з кораблями країн НАТО (Туреччини, Румунії й Іспанії) провели в Чорному морі кораблі Військово-морських сил України.

Стосовно Чорного моря з 1930-х років діє Конвенція Монтре, яка обмежує загальний тонаж, кількість і час перебування в Чорному морі військових кораблів не причорноморських держав.

Останніми роками США й інші західні країни-члени НАТО посилюють присутність своїх бойових кораблів у Чорному морі, використовуючи всі можливості, які надає Конвенція Монтре, з метою протистояти претензіям Росії і не давати їй можливості вважати Чорне море «своїм».

Есмінець Thomas Hudner – новий корабель, прийнятий на озброєння 2018 року. Ракетний крейсер Monterey уже бував у Чорному морі, зокрема брав участь в українсько-американських військово-морських навчаннях «Сі бриз» 2011 року, що викликало протести Росії.