У США схвалений домашній тест на COVID-19

Федеральне управління США з контролю за продуктами харчування та медичними препаратами (FDA) 15 грудня дозволило продаж набору для тестування на COVID-19 у домашніх умовах.

Цей набір можна буде придбати в аптеках без рецепта лікаря. Згідно із заявою керівника FDA Стівена Гана, «пацієнт зможе взяти мазок з носової порожнини, провести тестування і отримати результат всього за 20 хвилин». Виробник, австралійська компанія Ellume, повідомила, що в січні вона зможе зробити 3 мільйони наборів для тестування. Згодом випуск різко зросте. Можлива вартість набору ­– 30 доларів.

Цей експрес-тест виявляє наявність в організмі білків COVID-19. Як відзначають фахівці, ця технологія не гарантує стовідсоткової точності результатів. Якщо результати тесту негативні, але є симптоми зараження коронавірусною інфекцією, людина все ж має звернутися до лікаря, рекомендує FDA.

За даними інформаційного агентства Associated Press, зараз у Сполучених Штатах щодня майже 2 мільйони людей проходять тестування на COVID-19. За словами експертів, для контролю за епідемією кількість тестувань має бути збільшена в кілька разів.