Зі США до Гази попрямував корабель для створення гуманітарного порту

Центральне командування збройних сил США повідомило про відправку обладнання для створення тимчасового порту в Газі для доставки регіону гуманітарної допомоги.



9 березня корабель військово-морських сил Сполучених Штатів General Frank S. Besson залишив базу Ленглі-Юстіс і попрямував до східної частини Середземного моря. Корабель перевозить інженерів та першу партію обладнання для створення порту.



За даними Пентагону, для будівництва порту потрібно близько двох місяців і участь близько тисячі військовослужбовців. Присутність американських військових безпосередньо на території сектора не передбачається.



Порт прийматиме великі судна з продовольством, медикаментами та всім необхідним для будівництва тимчасових притулків для палестинців.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що американські військові збудують тимчасовий порт на березі Сектора Гази, через який палестинцям морем доставлятимуть гуманітарну допомогу. За даними медіа, в порту буде тимчасовий причал, який дозволить збільшити постачання гуманітарної допомоги на сотні додаткових вантажівок щодня. Місія координуватиметься з Ізраїлем, ООН та гуманітарними неурядовими організаціями.

У свою чергу, президент США Джо Байден в інтерв'ю MSNBC зазначив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має право захищати Ізраїль, але «він повинен приділяти більше уваги невинним життям, які гинуть в результаті вжитих дій».

Гуманітарна криза в Секторі Гази, керованому «Хамасом», викликає все більшу стурбованість західних держав.

Читайте також: Переговори між Ізраїлем та «Хамасом» зайшли в глухий кут

Ізраїль розпочав наземну операцію у Смузі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук джигадистів загинули близько 1200 осіб, включаючи дітей, жінок і літніх людей, понад 250 були захоплені в заручники й вивезені до Сектору Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу».

Підконтрольне «Хамасу» МОЗ Гази стверджує, що з початку бойових дій у секторі загинули понад 30 тисяч палестинців. Ці дані неможливо перевірити з незалежних джерел. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит.