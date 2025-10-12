CША: біля узбережжя Каліфорнії розбився гелікоптер, є постраждалі

У Каліфорнії гелікоптер, який летів над пляжем Гантінгтон-Біч, раптово почав неконтрольовано крутитися, після чого врізувався у пальми неподалік узбережжя. Інцидент трапився у той час, коли на пляжі перебували відпочивальники.

ЗМІ пишуть, що гелікоптер почав обертатися в повітрі, а потім різко знизився і врізався між пальмами та сходами біля Тихоокеанського шосе.

За даними пожежного департаменту Гантінгтон-Біч, унаслідок аварії до лікарні доправили п’ятьох людей.

«Двох осіб, які перебували в гелікоптері, рятувальники безпечно витягли з уламків», – повідомили у відомстві.

Ще троє постраждалих були на вулиці в момент падіння – їх також відправили до лікарні.

Стан постраждалих і причини аварії наразі з’ясовуються.

У пожежному департаменті уточнили, що гелікоптер був пов’язаний із щорічним благодійним заходом «Автомобілі та вертольоти», який планували провести у неділю, 12 жовтня.