Понад 160 людей загинули внаслідок повені в Пакистані

Десятки людей загинули на північному заході Пакистані після того, як сильні зливи спричинили раптові повені, які зруйнували десятки будинків і залишили дороги під водою й уламками.

Екстрені служби намагаються доставити допомогу й провести евакуацію в гірській провінції Хайбер-Пахтунхва, в якій уряд оголосив надзвичайний стан. За словами офіційних осіб, очікується, що кількість загиблих зросте.

Уряд також повідомив, що 15 серпня розбився гелікоптер, який перевозив гуманітарну допомогу, в результаті чого загинули всі п’ятеро людей на борту.

Офіс головного міністра Хайбер-Пахтунхви заявив, що гелікоптер розбився через «погану погоду».

Повені останніх місяців завдали величезних фінансових й особистих втрат людям у різних частинах Пакистану. Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Пакистану заявило, що з останнього тижня червня до кінця липня внаслідок повеней загинули близько 300 людей, зокрема 140 дітей, і 700 осіб, переважно жінок і дітей, зазнали поранення.

Експерти стверджують, що кількість повеней почастішала в останні роки частково через зміну клімату, через яку дощі випадають раптово у вигляді інтенсивних злив на невеликих територіях, а не йдуть стабільно протягом тривалішого періоду часу і на ширшій території.