У США голові МЗС Ірану не дозволили відвідати іранського дипломата в лікарні

Влада Ірану розкритикувала Сполучені Штати за відмову іранському міністру закордонних справ Мухаммаду Джаваду Заріфу у праві відвідати представника країни в ООН Маджида Тахта Раванчі, який наразі перебуває в лікарні.

Наразі Заріф перебуває в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН, однак у зв’язку з його пересування обмежене шістьма кварталами міста.

Державний департамент США заявив, що дозволить Заріфу відвідати Раванчі, якщо Тегеран звільнить одного з громадян США, який у Вашингтоні вважають «незаконно ув’язненими».

Раванчі наразі лікується в Нью-Йорку від онкологічного захворювання.

Заступник міністра закордонних справ Аббас Аракчі заявив у коментарі іранському державному новинному агентству IRNA, що Вашингтон зробив гуманітарні питання «заручниками» політики.

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Відносини між США та Іраном погіршилися після того, як у 2018 році президента Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився від домовленостей 2015 року. Він також відновив і розширив санкції проти Ірану, маючи на меті ускладнити або й унеможливити експорт іранської нафти та послабити іранську економіку.

У відповідь на ці дії США Тегеран скоротив деякі зобов’язання за ядерною угодою.

25 вересня президент Ірану Хасан Роугані, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, заявив, що Тегеран не буде вести переговори щодо своєї ядерної програми, поки залишається під санкціями, і звинуватив США у «нещадному економічному тероризмі».