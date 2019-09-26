США забороняють в’їзд для високопосадовців Ірану і членів їхніх родин

Президент США посилив тиск на Тегеран, уповноваживши Державний департамент заборонити іранським високопосадовцям і членам їхніх сімей в’їжджати до США.

У заяві Дональда Трампа, оприлюдненій 25 вересня, сказано, що «необмежений в’їзд [цих людей] до Сполучених Штатів ... може завдати шкоди інтересам Сполучених Штатів, і що їхній в’їзд має підлягати певним обмеженням і виняткам».

Трамп також звинуватив владу Ірану в поведінці, яка «загрожує миру і стабільності на Близькому Сході та за його межами».

«Я визначив, що в інтересах США вживати заходів щодо обмеження й припинення в’їзду до США як іммігрантів чи неіммігрантів високопоставлених урядових чиновників Ірану і членів їхніх сімей», – додав він.

У заяві не уточнюються імена осіб, яких стосуються обмеження, вказано лише, що це «високопосадовці іранського уряду… і найближчі члени родин вищих посадових осіб уряду Ірану». У ній сказано, що ці особи будуть визначені державним секретарем на «власний розсуд».

Іранська влада це рішення наразі не коментувала.

Напруженість між двома країнами зросла після того, як Трамп вивів США з ядерної угоди з Іраном, укладеної 2015 року, і почав повторно застосовувати санкції, зняті в обмін на обмеження ядерної програми Тегерану.

Напередодні президент Ірану Хасан Роугані, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, заявив, що Тегеран не буде вести переговори щодо своєї ядерної програми, поки залишається під санкціями, і звинуватив США у «нещадному економічному тероризмі».

На сесії в Нью-Йорку присутні також понад 80 найвищих іранських дипломатів і їхніх помічників.

Видання The New York Times пише, що оголошена заборона не змусить їх поїхати. США, згідно з угодою з ООН, видають візи, щоб іноземні лідери могли приїхати до штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй, але можуть обмежити їхній рух під час перебування в Нью-Йорку.