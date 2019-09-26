Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Вересень 2019, Київ 10:29
Новини | Міжнародні

США забороняють в’їзд для високопосадовців Ірану і членів їхніх родин

Дональд Трамп звинуватив владу Ірану в поведінці, яка «загрожує миру і стабільності на Близькому Сході та за його межами»

Дивитись коментарі

Президент США посилив тиск на Тегеран, уповноваживши Державний департамент заборонити іранським високопосадовцям і членам їхніх сімей в’їжджати до США.

У заяві Дональда Трампа, оприлюдненій 25 вересня, сказано, що «необмежений в’їзд [цих людей] до Сполучених Штатів ... може завдати шкоди інтересам Сполучених Штатів, і що їхній в’їзд має підлягати певним обмеженням і виняткам».

Трамп також звинуватив владу Ірану в поведінці, яка «загрожує миру і стабільності на Близькому Сході та за його межами».

«Я визначив, що в інтересах США вживати заходів щодо обмеження й припинення в’їзду до США як іммігрантів чи неіммігрантів високопоставлених урядових чиновників Ірану і членів їхніх сімей», – додав він.

У заяві не уточнюються імена осіб, яких стосуються обмеження, вказано лише, що це «високопосадовці іранського уряду… і найближчі члени родин вищих посадових осіб уряду Ірану». У ній сказано, що ці особи будуть визначені державним секретарем на «власний розсуд».

Іранська влада це рішення наразі не коментувала.

Напруженість між двома країнами зросла після того, як Трамп вивів США з ядерної угоди з Іраном, укладеної 2015 року, і почав повторно застосовувати санкції, зняті в обмін на обмеження ядерної програми Тегерану.

/**/ /**/ /**/ Рохані виступив з заявою по національному телебаченні
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Президент Ірану має намір запропонувати ООН свій план посилення безпеки у Перській затоці

Напередодні президент Ірану Хасан Роугані, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, заявив, що Тегеран не буде вести переговори щодо своєї ядерної програми, поки залишається під санкціями, і звинуватив США у «нещадному економічному тероризмі».

На сесії в Нью-Йорку присутні також понад 80 найвищих іранських дипломатів і їхніх помічників.

Видання The New York Times пише, що оголошена заборона не змусить їх поїхати. США, згідно з угодою з ООН, видають візи, щоб іноземні лідери могли приїхати до штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй, але можуть обмежити їхній рух під час перебування в Нью-Йорку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG