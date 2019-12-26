WP: США розробляють стратегію інформаційної війни на випадок втручання Росії у вибори

Сполучені Штати Америки розробляють стратегію ведення інформаційної війни на випадок, якщо Росія спробує втрутитися в президентські вибори у США 2020 року. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на свої джерела серед чинних і колишніх чиновників.

За словами співрозмовників газети, один із варіантів, який вивчає Кіберкомандування США, буде направлений проти високопоставлених російських чиновників, співробітників спецслужб і великих бізнесменів. Вони отримають листи з вимогою припинити втручання у вибори. В іншому випадку, Вашингтон пригрозить опублікувати і використовувати в своїх цілях конфіденційну інформацію про чиновників і наближених до Кремля підприємців.

За даними The Washington Post, ще одна стратегія – поширення дезінформації для створення конфліктів всередині російської еліти.

Джерела видання відзначають, що атака, ймовірно, не зачепить президента Росії Володимира Путіна. Це було б «дуже провокаційно», пише The Washington Post.

У березні 2019 роки команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли.

При цьому Мюллер не дійшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.

Комітет Сенату США з розвідки оприлюднив 25 липня доповідь про втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році.

Доповідь Сенату, як і звіт спецпрокурора Роберта Мюллера, містить висновок, що втручання Росії у внутрішньополітичні процеси США в 2016 році не є ізольованим явищем і що Кремль продовжує свою підривну діяльність і зараз, маючи на меті вплив на президентські вибори 2020 року.