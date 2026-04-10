Держдепартамент закликав Ірак запобігти атакам пов’язаних з Іраном груп на об’єкти США

Державний департамент США повідомляє, що викликав посла Іраку після того, як безпілотник вдарив по важливому дипломатичному об’єкту Сполучених Штатів у Багдаді.

«Заступник державного секретаря Крістофер Ландау сьогодні викликав посла Іраку Нізара Хіруллу, щоб висловити рішуче засудження урядом США жахливих терористичних атак пов’язаних з Іраном груп, здійснених із території Іраку проти дипломатичного персоналу й об’єктів США, включаючи засідку на американських дипломатів у Багдаді 8 квітня», – йдеться у заяві Державного департаменту від 9 квітня.

Посольство США в Багдаді раніше заявило, що іракське «терористичне ополчення», яке воно звинуватило у зв’язках з Іраном, здійснило численні атаки безпілотниками поблизу Багдадського центру дипломатичної підтримки і міжнародного аеропорту Багдаду.

Державний департамент США заявив, що заступник держсекретаря Крістофер Ландау визнав зусилля іракських сил безпеки із реагування на інциденти, водночас наголосивши на «нездатності іракського уряду запобігти цим нападам».

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму. У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Перший раунд переговорів між США й Іраном щодо угоди про припинення війни, як очікують, відбудеться 10 чи 11 квітня в Ісламабаді.