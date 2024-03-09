Конгрес США ухвалив законопроєкти для уникнення шатдауну

Сенат США вчасно схвалив пакет законопроєктів про витрати на суму 460 мільярдів доларів, щоб уникнути закриття багатьох ключових державних установ США.

Сенат встиг ухвалити рішення до півночі, коли закінчувалося тимчасове фінансування кількох вашингтонських відомств. Заходи, схвалені пізно ввечері 8 березня, містять шість законопроєктів про витрати і вже були підтримані Палатою представників. Тепер його має підписати президент Джо Байден.

Законодавці США також ведуть переговори щодо другого пакету з шести законопроєктів, включаючи фінансування американських військових, щоб забезпечити повне фінансування всіх федеральних агентств до 22 березня.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні розглядатимуть після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

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Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.