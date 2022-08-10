Міністр оборони США анонсував збільшення військових навчань для країн Балтії

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив 10 серпня, що США проводитимуть більше військових навчань з балтійськими країнами, такими як Латвія, і планують забезпечити посилене навчання.

Виступаючи на пресконференції з міністром оборони Латвії Артісом Пабріксом у Ризі, Остін сказав, що Вашингтон також може розмістити більше американських військ, якщо це необхідно для зміцнення регіону проти будь-якої можливої загрози з боку Росії.

Остін, який перебуває з дводенним візитом у Латвії, сказав, що плани здійснювати безперервну ротацію сил у Балтії, ймовірно, будуть залучати війська з американських підрозділів у Румунії та інших частинах Європи, але «ми також можемо залучити сили зі Сполучених Штатів».

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Під час свого візиту Остін неодноразово підтверджував зобов’язання Америки допомогти регіону оборонятися.

Остін став першим міністром оборони США, який відвідав Латвію за майже три десятиліття, підкреслюючи дедалі більшу важливість балтійських країн, які межують із західним кордоном Росії.

Як нагадали в Пентагоні, що останнім керівником оборони, який відвідав Латвію, був Вільям Перрі в 1995 році.

Пабрікс, своєю чергою, сказав журналістам, що його головними пріоритетами є отримання більшої кількості військових засобів США. Він додав, що для того, аби захистити свою країну, війська його країни потребують щоденних «тренувань до найменших деталей». Латвія також потребує додаткової фінансової допомоги з боку США для закупівлі нової військової техніки, а також для посилення протиповітряної та берегової оборони, зазначив міністр оборони.

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Остін зустрівся з вищим керівництвом Латвії, в тому числі з президентом Егілсом Левітсом у Ризькому замку, пообіцявши непохитну відданість Америки підтримці Балтійського регіону проти будь-якої російської агресії.

Три країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія – є колишніми радянськими республіками, анексованими під час Другої світової війни. Вони здобули незалежність після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, а в 2004 році приєдналися до НАТО, таким чином отримавши військовий захист західних союзників.