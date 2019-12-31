Президент США оголосив дату і місце підписання торговельної угоди з Китаєм

Президент США Дональд Трамп оголосив дату і місце підписання першої фази торговельної угоди між Сполученими Штатами Америки і Китаєм.

За його словами, церемонія підписання відбудеться 15 січня в Білому домі.

«Будуть присутні торговельні представники Китаю високого рівня», – додав він у твітері.

Трамп також заявив, що пізніше, без уточнення дати, він поїде до Пекіну, щоб почати переговори про другу фазу торговельної угоди.

Після того, як попередні торговельні переговори між США й Китаєм зірвалися, президент США 2018 року запровадив митні тарифи на китайські товари на суму в мільярди доларів; Китай відповів тарифами на американські товари. 2019 року США запровадили дальші тарифні обмеження, що викликало побоювання про можливість того, що розгортання торговельної війни може спричинити всесвітню економічну рецесію.

Але в жовтні адміністрація Трампа скасувала плановане було нове підвищення чинних тарифів, а у грудні запровадження нових тарифів завдяки поступові в переговорах про першу фазу нової торговельної угоди з Китаєм.

Дональд Трамп іще під час передвиборчої кампанії 2016 року зробив одним із її пріоритетів обіцянку змінити торговельні угоди США з іншими країнами. Наступного, 2020 року він буде змагатися за переобрання.