У США запровадили мораторій на страти на федеральному рівні

Міністерство юстиції США запровадило мораторій на смертну кару на федеральному рівні. Мораторій діятиме, поки міністерство не перегляне свій підхід до страт.

Міністр юстиції Меррік Ґарланд уточнив, що його відомство перегляне протоколи, введені при адміністрації президента Трампа. Проте точних термінів він не назвав.

Крім того, буде проведена перевірка змін від листопада 2020 року, в результаті внесення яких було розширено список допустимих способів страти.

«Міністерство юстиції повинне забезпечити, щоб кожна людина у федеральній системі кримінального судочинства мала не лише права, гарантовані Конституцією і законами США, а й отримувала справедливе і гуманне поводження», – заявив Ґарланд 1 липня.

Мораторій на страту на федеральному рівні діяв у США з 2003 року. Він був скасований в 2019 році, коли посаду президента США обіймав Дональд Трамп.

В останні місяці перебування Трампа при владі були страчені 13 засуджених. Остання страта відбулася 13 січня 2021 року за тиждень до інавгурації президента Джо Байдена.

У федеральній в’язниці штату Індіана була зроблена смертельна ін’єкція Лізі Монтгомері, засудженій за вбивство.

Страти на федеральному рівні досі очікують 46 в’язнів.

24 штати США також практикують смертну кару, страти там очікують понад 2500 в’язнів.