У США зафіксували хвилю насилля: у різних містах застрелили понад 20 людей

У Сполучених Штатах Америки зафіксували хвилю насилля. Під час вихідних з нагоди Дня Незалежності США у різних містах застрелили понад 20 людей.
У ніч на 3 липня в Чикаго отримали поранення щонайменше 73 людини, 13 з них загинули, пишуть місцеві ЗМІ.
У Нью-Йорку поранені щонайменше 42 людини. Шестеро загинули.
Спалах насилля в Нью-Йорку та Чикаго привернув увагу президента США Дональда Трампа. Він закликав Демократичну партію встановити «закон і порядок» у містах, де вона перебуває при владі.
20 людей поранені та троє вбиті в Аталанті. Так само 20 поранених і троє вбитих у Клівленді.
Під час стрілянини в нічному клубі в Південній Кароліні загинули дві людини, ще вісім – поранені.
Крім того, 12 людей поранені під час семи не пов’язаних між собою інцидентів у Мілвокі, ще вісім людей постраждали під час шістьох інцидентів в Омасі.
Наразі немає підтвердження, що насилля на вихідних прямо пов’язане з протестами, які виникли через загибель афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією в травні.
Водночас це відбувається на тлі рішення скоротити бюджет низки поліцейських департаментів на вимогу протестувальників та місцевих законодавців, зокрема в Нью-Йорку. Поліцейські підрозділи та низка політиків закликала не зменшувати фінансування.
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