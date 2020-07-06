У США зафіксували хвилю насилля: у різних містах застрелили понад 20 людей

У Сполучених Штатах Америки зафіксували хвилю насилля. Під час вихідних з нагоди Дня Незалежності США у різних містах застрелили понад 20 людей.

У ніч на 3 липня в Чикаго отримали поранення щонайменше 73 людини, 13 з них загинули, пишуть місцеві ЗМІ.

У Нью-Йорку поранені щонайменше 42 людини. Шестеро загинули.

Спалах насилля в Нью-Йорку та Чикаго привернув увагу президента США Дональда Трампа. Він закликав Демократичну партію встановити «закон і порядок» у містах, де вона перебуває при владі.

20 людей поранені та троє вбиті в Аталанті. Так само 20 поранених і троє вбитих у Клівленді.

Під час стрілянини в нічному клубі в Південній Кароліні загинули дві людини, ще вісім – поранені.

Крім того, 12 людей поранені під час семи не пов’язаних між собою інцидентів у Мілвокі, ще вісім людей постраждали під час шістьох інцидентів в Омасі.

Наразі немає підтвердження, що насилля на вихідних прямо пов’язане з протестами, які виникли через загибель афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією в травні.

Водночас це відбувається на тлі рішення скоротити бюджет низки поліцейських департаментів на вимогу протестувальників та місцевих законодавців, зокрема в Нью-Йорку. Поліцейські підрозділи та низка політиків закликала не зменшувати фінансування.