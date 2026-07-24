США запровадили нові мита щодо 60 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про нові мита на імпортні товари від 60 торгових партнерів. Розмір мита становить 10% та 12,5%. Міністерство торгівлі США, як повідомляють CNN та NPR, заявило, що нові мита стосуються понад 99% імпорту.

Рішення запровадити мита адміністрація Трампа обґрунтувала тим, що країни, на які вони поширюються, не запровадили або не застосовують достатньою мірою «заборону імпорту товарів, вироблених із використанням примусової праці».

До списку країн, імпорт з яких оподатковуватиметься митом за ставкою 12,5%, включені Росія та Китай.

Для товарів із Євросоюзу, Тайваню, Японії, Південної Кореї та Швейцарії ставка становитиме 10% або 12,5% з урахуванням чинних торгових тарифів.

Навесні 2025 року Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт із багатьох країн світу. У списку країн, для яких тоді було запроваджено мито, Росії не було. Верховний суд США визнав мита незаконними та ухвалив скасувати їх до 24 липня 2026 року.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп підписав три укази про запроваження 50-відсоткового мита на широкий перелік канадських товарів – від вина та хокейних ключок до цементу, будматеріалів та електрообладнання.