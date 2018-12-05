США обіцяють Росії «наслідки» через керченську кризу

Росія має відпустити українських моряків, затриманих після інциденту в Керченській протоці. Якщо цього не станеться, на Москву очікують «наслідки», це не те питання, яке піде з зони уваги Вашингтона, заявив 4 грудня представник Держдепартаменту США.

У Держдепартаменті США також закликали Євросоюз відмовитися від «Північного потоку-2» через події в Керченській протоці. Чим більше газової інфраструктури Європа матиме в обхід України, тим слабшими є засоби стримування російської військової агресії, вважають в американському зовнішньополітичному відомстві.

Російський адвокат Микола Полозов, який захищає одного з полонених військових, розповів у інтерв’ю Радіо Свобода, що до них не пускають ні консулів, ні адвокатів.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.