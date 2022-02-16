У США зафіксовано перший випадок одужання жінки із ВІЛ

У Сполучених Штатах у пацієнтки з ВІЛ настала ремісія захворювання після трансплантації стовбурових клітин, повідомляє CNN. Усього у світі це четвертий імовірний випадок одужання від цього захворювання, але три попередні рази виліковувалися чоловіки.

Крім ВІЛ, пацієнтка мала лейкоз. У 2017 році їй провели трансплантацію стовбурових клітин, взятих від донора із генетичною мутацією, яка блокує проникнення ВІЛ у клітини. Через три роки вона перестала приймати антиретровірусну терапію, а через 14 місяців вірус у її організмі, як і раніше, не виявляється.

За словами дослідників, у рік такий спосіб лікування може допомогти 50 пацієнтам із ВІЛ та раком крові. При цьому він не підійде для лікування людей, які не мають медичних показань до трансплантації. А у 20% випадків такий спосіб лікування може спричинити інші проблеми зі здоровʼям.

Першою людиною, яка вилікувалася від ВІЛ, став у 2007 році Тімоті Рей Браун, якого спочатку називали «берлінським пацієнтом». Він помер у 2020 році після рецидиву лейкемії. Також дослідники повідомляли про двох інших пацієнтів із Лондона та Дюссельдорфа, які досягли стійкої ремісії ВІЛ після трансплантації.

Попри чотири випадки стійкої ремісії, ВІЛ, як і раніше, вважається невиліковним захворюванням. Проте минулого вересня медичний регулятор США схвалив випробування препарату від хвороби, який редагує ДНК.