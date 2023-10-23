Події в Ізраїлі не послаблять підтримку України – посол США в Росії

Сполучені Штати не послаблять прихильність та підтримку України через загострення ситуації на Близькому Сході, сказала посол США в Росії Лінн Трейсі в інтерв’ю Радіо Свобода.

«США будуть твердо підтримувати Ізраїль у важку годину. І водночас це повертає нас у наш регіон, де наша відданість Україні не зменшиться. Ми залишатимемося з нашими партнерами та союзниками, непохитно продовжуватимемо підтримувати зусилля України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності», – наголосила вона.

За словами дипломатки, ці принципи закріплені в Статуті ООН.

«Це зобов’язання, які Росія взяла на себе як член Організації Об’єднаних Націй і як член Ради Безпеки, і вона має виконувати їх виконувати», – каже вона.

Також дипломат зазначила, що «Росія вирішила розпочати невиправдане вторгнення в Україну, тому зараз США зосереджені на тому, щоб надати Україні силу, яка потрібна на полі бою, аби потім мати сильні позиції за столом переговорів».

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, більша частина – 61,4 млрд доларів – з яких призначена для України.

Перед цим Байден звернувся до американського народу зі спеціальним зверненням, у якому сказав про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі проти агресії Росії і солідарності із Ізраїлем у його відповіді на атаку угруповання «Хамас».