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04 травня 2021, Київ 02:20
Новини | Міжнародні

США вимагають від Північної Кореї скористатися шансом на дипломатичний підхід до ядерного роззброєння

Сполучені Штати Америки вимагають від Північної Кореї скористатися шансом на дипломатичний підхід до ядерного роззброєння Пхеньяну після того, як там попередніми днями виступили з різкими заявами.

Державний секретар США Антоні Блінкен, перебуваючи з візитом у Лондоні, висловив сподівання, що Пхеньян використає таку можливість і що «можна буде з’ясувати, чи існують шляхи просунутися вперед до мети повного ядерного роззброєння Корейського півострова».

«Тож, я вважаю, тепер Північна Корея має вирішити, чи хоче вона взаємодіяти на таких засадах, чи ні», – додав він.

За словами держсекретаря, «ми зараз маємо політику, яка передбачає виважений практичний підхід, який відкритий для дипломатії з Північною Кореєю і вивчить таку можливість із метою досягти практичного поступу».

Президент США Джо Байден, який прийшов на посаду в січні, наказав переглянути політику США щодо Північної Кореї після того, як його попередник Дональд Трамп ішов на обмежені поступки Пхеньянові і провів із північнокорейським лідером Кім Чен Ином три саміти, але врешті не домігся нічого.

У виступі перед Конгресом 28 квітня Байден пообіцяв ставитися до ядерних амбіцій Пхеньяну з «дипломатією і твердим стримуванням».

За повідомленнями, Японія з осторогою ставилася до підходів Трампа до Кіма. Південна Корея давно шукає примирення з Північною, але цей процес теж не надто просувається.

Блінкен у перебігу перебування в Лондоні зустрівся окремо з міністрами закордонних справ Південної Кореї й Японії; на 5 травня там запланована їхня тристороння зустріч.

«Ми подивимося не тільки на те, що говорить Північна Корея, а на те, що вона реально буде робити наступними днями й місяцями», – заявив держсекретар.

Після згаданого виступу Байдена 28 квітня в Пхеньяні виступили з різкою заявою, заявивши, що він «знову ляпав язиком», заявивши, що «буде продовжувати ворожу політику» проти їхньої країни, і тим самим «здійснив дуже велику помилку», у відповідь на яку Північна Корея, мовляв, буде «вимушена вжити належних заходів, і з перебігом часу США будуть наражатися на дуже серйозну обставину».

А в окремій заяві з приводу критики з боку США грубих порушень прав людини в Північній Кореї там заявили, що тим самим США «образили наше найвище керівництво» і що Пхеньян «найжорстокішим чином відповість на напади на наше святе найвище керівництво, яке дорожче за життя, незалежно від того, хто винен і наскільки серйозно» – «США обов’язково, обов’язково пошкодують про ігнорування нашого застереження і свій легковажний вчинок».

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