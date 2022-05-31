США вітають рішення ЄС щодо російської нафти

Сполучені Штати вітають рішення Європейського Союзу скоротити імпорт російської нафти, але заявили, що з часом необхідно зробити більше, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів.



«Ми схвалюємо кроки наших європейських союзників і партнерів щодо зменшення їхньої залежності від російської нафти та природного газу», – сказав журналістам речник Держдепартаменту Нед Прайс через день після того, як лідери ЄС оголосили про угоду щодо скорочення імпорту російської нафти на більш ніж дві третини.

Прайс назвав обмеження ЄС на імпорт російської нафти «важливим кроком» у найближчій перспективі, додавши, що існує також «довгостроковий шлях, який.. пов’язаний з потребою зменшити нашу залежність від російських енергоресурсів».

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель раніше заявив, що цей крок блоку знизить ціну, яку Москва зможе просити за свою нафту, а також вплине на кількість нафти, яку Москва продаватиме за кордон.

Заборона, узгоджена пізно ввечері 30 травня, не вплине відразу на імпорт трубопровідної нафти після протидії з боку Угорщини, що не має виходу до моря.