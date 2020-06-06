США: понад пів сотні поліцейських у Баффало відмовилися працювати після відсторонення колег

57 співробітників поліцейського загону швидкого реагування в американському місті Баффало, штат Нью-Йорк, залишили підрозділ після відсторонення двох їхніх колег, підозрюваних у побитті демонстранта, передає канал WGRZ. Фактично зі служби пішов весь активний склад міських сил спецпризначення.

Вони вважають, що їхні колеги були відсторонені від роботи за виконання наказів, заявив каналу голова міської профспілки співробітників поліції. При цьому співробітники залишилися на службі в поліції, зазначає канал CNN, посилаючись на неназване джерело.

Двоє спецпризначенців у Баффало були відсторонені від роботи без збереження зарплати. Це сталося після того, як у мережу потрапило відео, на якому один із поліцейських вдарив кийком, а другий відштовхнув під час акції протесту 75-річного демонстранта Мартіна Гуджино, який впав на асфальт і отримав травму.

Потерпілого госпіталізовано в тяжкому стані. Відеоролик викликав обурення в соціальних мережах і звинувачення поліції в надмірному застосуванні сили до демонстрантів.

Протести у великих містах США розпочалися наприкінці травня після загибелі чорношкірого жителя Міннесоти Джорджа Флойда. У деяких випадках демонстрації переросли в сутички з поліцією, частина учасників грабувала магазини і вдалася до вандалізму.

У кількох містах США влада заборонила використовувати проти демонстрантів спецзасоби для розгону натовпу, наприклад, сльозогінний газ. У Денвері розпорядження про заборону на використання сльозогінного газу, світлошумових гранат і гумових куль ухвалив місцевий суд. За деякими повідомленнями, в сутичках із демонстрантами постраждали понад 100 поліцейських.