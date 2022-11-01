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Міністерство фінансів США заявляє, що запобігло атаці російських хакерів

За словами представника міністерства, згаданий інцидент практично не спричинив збоїв

Міністерство фінансів США минулого місяця відбило кібератаки проросійської групи хакерів, запобігши збоям, заявив офіційний представник міністерства 1 листопада, повідомляє агентство Reuters.

Міністерство фінансів приписало DDoS-атаку російській хакерській групі KillNet , яка взяла на себе відповідальність за порушення роботи вебсайтів кількох штатів США й аеропортів у жовтні, повідомив Тодд Конклін, радник із кібербезпеки заступника міністра фінансів Воллі Адеємо.

За словами представника міністерства, згаданий інцидент практично не спричинив збоїв.

Учасники KillNet називають себе прокремлівськими патріотами. Мета їхніх атак – привернути увагу та поширити дезінформацію.

DDoS-атака надсилає надмірну кількість запитів, які переповнюють веб-сайти. Атака робить веб-сайти недоступними або сповільнює їх роботу.

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