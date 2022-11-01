Міністерство фінансів США заявляє, що запобігло атаці російських хакерів

Міністерство фінансів США минулого місяця відбило кібератаки проросійської групи хакерів, запобігши збоям, заявив офіційний представник міністерства 1 листопада, повідомляє агентство Reuters.

Міністерство фінансів приписало DDoS-атаку російській хакерській групі KillNet , яка взяла на себе відповідальність за порушення роботи вебсайтів кількох штатів США й аеропортів у жовтні, повідомив Тодд Конклін, радник із кібербезпеки заступника міністра фінансів Воллі Адеємо.

За словами представника міністерства, згаданий інцидент практично не спричинив збоїв.

Учасники KillNet називають себе прокремлівськими патріотами. Мета їхніх атак – привернути увагу та поширити дезінформацію.

DDoS-атака надсилає надмірну кількість запитів, які переповнюють веб-сайти. Атака робить веб-сайти недоступними або сповільнює їх роботу.