США розшукують російсько-швейцарського громадянина за участь у міжнародній злочинності

Держдепартамент США оголосив винагороду один мільйон доларів за дані про місце, де переховується бізнесмен Владислав Осипов – громадянин Росії та Швейцарії, підозрюваний у причетності до транснаціонального організованого злочинного угруповання.

22 лютого в суді в окрузі Колумбія проти Осипова було висунуто кримінальні звинувачення в банківському шахрайстві за 17 пунктами. Осипов обіймав високі посади у кількох компаніях, що належать російському мільярдеру Віктору Вексельберґу. У березні 2022 року його повторно внесли до списку Відділу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Два роки тому OFAC заблокував яхту Tango вартістю близько 90 мільйонів доларів, що належить Вексельберґу. Як повідомляє «Голос Америки», правоохоронні органи з'ясували, що Осипов знав, хто саме володіє яхтою. Під час розслідування було встановлено, що у 2018 році Осипов та інші особи, порушуючи закони США, вступили в змову з метою експлуатації Tango на користь Вексельберґа.

Оголошена Держдепартаментом винагорода пропонується в рамках Програми винагород Держдепартаменту боротьби з транснаціональною організованою злочинністю (TOCRP). Ця програма підтримує зусилля правоохоронних органів щодо боротьби з транснаціональною злочинністю у всьому світі та притягнення злочинців до відповідальності.