У Палаті представників відбудуться наглядові слухання щодо допомоги США Україні

Голова комітету Палати представників Конгресу США Майк Маккол наступної середи, 29 березня, проведе слухання на тему «Нагляд, прозорість і підзвітність допомоги Україні». Про це комітет оголосив 22 березня.

Очікується, що на слуханнях свідчитимуть представники Державного департаменту, міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

Аналітики припускали, що мільярди доларів допомоги США Україні стануть предметом підвищеної уваги Палати представників під керівництвом республіканців.

Генеральні інспектори американських відомств наразі не оголошували про випадки нецільового використання наданих США коштів або зброї. Офіс Генерального інспектора здійснює десятки поточних проєктів, пов’язаних із наглядом за допомогою США Україні.

20 березня держсекретар США Ентоні Блінкен у 34-й раз оголосив про надання зброї та обладнання для України, цього разу на суму 350 мільйонів доларів. У цілому Сполучені Штати виділили понад 32 мільярди доларів для допомоги Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії понад рік тому.