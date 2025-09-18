У США зняття з ефіру шоу Jimmy Kimmel Live викликало дискусії про свободу слова

Конгресмени-демократи, а також сценаристи та актори Голлівуду засудили рішення про зняття з ефіру програми Jimmy Kimmel Live, назвавши його атакою на свободу слова з боку президента США Дональда Трампа. Приводом для зняття шоу стали слова ведучого Джиммі Кіммела про правого активіста Чарлі Кірка, убитого 10 вересня під час студентських дебатів у Юті.

Компанія ABC, що входить до складу корпорації Walt Disney, оголосила, що шоу Jimmy Kimmel Live зупинено «на невизначений термін». Приводом стала заява медіагрупи Nexstar, яка володіє 32 філіями ABC, про те, що вона більше не транслюватиме програму. Додатковий тиск чинив голова Федеральної комісії зв’язку (FCC) Бренден Карр, який пригрозив телеканалам розслідуваннями і штрафами.

В ефірі 10 вересня Джиммі Кіммел заявив, що «банда MAGA намагається заробити політичні очки» на загибелі Кірка, а слова Трампа про Кірка порівняв з тим, «як чотирирічна дитина оплакує золоту рибку». Ці коментарі викликали різке невдоволення серед консерваторів у США.

Трамп відреагував на зняття шоу з ефіру постом у Truth Social, в якому, зокрема, йдеться: «Шоу Джиммі Кіммела з провальними рейтингами ЗАКРИТО. Вітаю компанію ABC з тим, що нарешті знайшла сміливість зробити те, що потрібно було зробити. У Кіммела НУЛЬ таланту».

У спільній заяві конгресмени-демократи звинуватили Трампа та Карра у «зловживанні владою» і назвали дії ABC проявом боягузтва. «Він (Карр – ред.) зганьбив свою посаду, залякуючи ABC і змусивши компанію схилити коліно перед адміністрацією Трампа», – йдеться в документі.

Профспілки сценаристів та акторів також різко засудили рішення каналу. «Наші слова зробили вас багатими. Заглушуючи нас, ви збіднюєте весь світ», – заявили об’єднані гільдії сценаристів. Спілка SAG-AFTRA назвала зняття програми «загрозою свободі кожного». Актор Бен Стіллер у соцмережах написав: «Це неправильно». Американська федерація музикантів заявила, що «промова, яка не сподобалася владі, була цензурована», і назвала дії FCC «державною цензурою».

Загибель Кірка викликала хвилю скорботи серед його прихильників, але водночас стала приводом до нападів на критиків його поглядів. Звинувачення у вбивстві Кірка висунуто 22-річному чоловікові, проте мотиви злочину залишаються незрозумілими.