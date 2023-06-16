Фігурантові справи про витік секретних документів Пентагону висунули звинувачення

Військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, підозрюваному в організації витоку секретних документів Пентагону, висунули офіційні звинувачення.

Як повідомило Міністерство юстиції США, присяжні, які розглянули докази, подані слідством, 15 червня схвалили обвинувальний документ, що складається із шести пунктів. Його звинувачують у незаконному зберіганні й розповсюдженні секретних документів, пов’язаних із національною обороною. Тейшері у разі визнання винним може загрожувати 60-річне ув’язнення.

Тейшейру арештували у квітні після того, як у соціальних мережах з’явилися фотокопії десятків секретних документів Пентагону з інформацією про воєнну допомогу країн НАТО Україні, з оцінкою російських втрат під час вторгнення в Україну, з даними американської розвідки про стан російської армії, з іншою інформацією щодо різних країн.

За даними американської преси, секретні документи опинилися в соціальних мережах після того, як 21-річний Тейшейра показав їх партнерам із закритого чату для геймерів, щоб похвалитися доступом до державних секретів.

В обвинувальному висновку також містяться звинувачення, які були раніше висунуті Тейшейрі. Він перебуває у попередньому ув’язненні з моменту арешту.