CША: стрілка у Вашингтоні офіційно звинувачують у спробі замаху на президента США

Стрілку, який намагався прорватися на прийом у Вашингтоні, де був присутнім президент США Дональд Трамп, висунули звинувачення у спробі замаху на президента США, а також незаконне зберігання вогнепальної зброї.



Обвинуваченим є 31-річний Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. На слуханні він не визнав себе винним.

Аллен, за словами влади, був озброєний пістолетом, дробовиком та кількома ножами.



Виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш заявив у неділю, що мотив нападу не підтверджений, але припустив, що Аллен, швидше за все, мав намір напасти на президента та інших високопосадовців адміністрації. Бланш також сказав, що Аллен спочатку спілкувався з офіційними особами, але більше не співпрацює із правоохоронними органами.

25 квітня у Вашингтоні під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA) в готелі «Хілтон» пролунали постріли. На заході мав виступати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Після звуків пострілів Трампа та членів його команди негайно вивели зі сцени. За попередніми даними, він не постраждав. Унаслідок стрілянини був поранений агент Секретної служби.

За інформацією ЗМІ, озброєний чоловік увірвався до бальної зали, що спричинило паніку – люди ховалися під столами та лягали на підлогу. Нападника зупинили на периметрі безпеки та затримали.

Це вже не перший замах на Трампа. У липні 2024 року під час мітингу в Пенсильванії 20-річний Томас Крукс поранив політика, влучивши кулею у вухо. Унаслідок цього замаху також постраждали двоє глядачів, а одна людина загинула.