США планують протидіяти Кремлю «у використанні енергії як зброї» проти України – Хартія з партнерства

Україна та Сполучені Штати підписали оновлений текст Хартії зі стратегічного партнерства – Міністерство закордонних справ України та Державний департамент США оприлюднили текст 10 листопада.

Документ передбачає співпрацю двох країн у сферах безпеки й оборони, демократії та верховенства права, а також економіки. Зокрема, сторони домовилися про співпрацю в сфері енергетики.

Вашингтон підтвердив підтримку енергетичної безпеки України і наміри Києва з декарбонізації економіки, скорочення державного регулювання в енергетиці, диверсифікації джерел енергії.

Крім того, США декларують намір «перешкоджати Кремлю у використанні енергії у якості геополітичної зброї».

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«Стратегічний діалог з питань енергетики та клімату покликаний сприяти цим зусиллям», – йдеться в тексті хартії.

Сполучені Штати також заявляють про підтримку зусиль України щодо підвищення її статусу як партнера НАТО з розширеними можливостями.

Також сторони визнали Стратегічну оборонну програму 2021 року основою для подальшого поглибленого співробітництва і планують надалі співпрацювати, зокрема, в напрямках реформ оборони, безпеки Чорного моря, кіберзахисту та обміну розвідувальними даними.

Попередній текст Хартії був підписаний в грудні 2008 року. Сторони домовилися переглядати її текст кожні 10 років або раніше за взаємною згодою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував підписання хартії під час свого візиту до Вашингтона 10 листопада.