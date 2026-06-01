Біля посольства РФ у Вашингтоні уп’яте висадили соняшники на знак підтримки України

У Вашингтоні поблизу посольства Росії й вулиці, названої на честь убитого лідера російської опозиції Бориса Нємцова, десятки американців українського походження і прихильників України зібралися 31 травня, щоб посадити соняшники, символ стійкості й рішучості України на тлі війни з Росією.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, це щорічний захід на підтримку України, який цього року проводиться вже уп’яте.

Висадження соняшників організували активісти групи US Ukrainian Activists (USUA).

«Соняшник – це національна квітка України, і він символізує боротьбу України за свободу й незалежність», – сказала Радіо Свобода Надія Шапоринська, президентка USUA.

«Це символізує боротьбу України, її стійкість і посилає дуже чіткий сигнал Росії, що дух України незламний. Його не можна зламати, і Україна боротиметься, доки не буде звільнено кожен сантиметр її території», – додала вона.

Серед присутніх на заході була експосол України в США Оксана Маркарова, яка нині є радницею Офісу президента з питань реконструкції й інвестицій.

Маркарова зазначила, що зібрання відображає широку коаліцію українців, організацій діаспори й американських прихильників, які продовжують підтримувати Київ у його протистоянні російській агресії.

«Як посол я мала честь підтримувати акцію з 2022 року, і ми робимо це щороку. Тепер я рада, що знову опинилася у Вашингтоні на кілька тижнів і можу приєднатися як приватна особа», – сказала Маркарова Радіо Свобода.

Назвавши соняшник «символом України», Маркарова сказала, що щорічна акція служить нагадуванням як російським дипломатам, так і ширшій громадськості.

«Ми хочемо ще раз показати представникам імперії зла тут, що ми не здамося, ми будемо захищати нашу країну, – сказала вона. – Ці чудові соняшники є нагадуванням про українську стійкість, а також про те, що ми маємо перемогти».

Водії, що проїжджали повз, сигналили на знак підтримки, поки волонтери садили квіти й махали українськими прапорами.

«Дуже приємно бути тут і бачити, як люди сигналять на знак підтримки. Ми проводимо цей час разом, щоб російське посольство усвідомило, що Україна точно не забута і досі має тут велику підтримку. Приємно, що так багато людей, які проїжджають, сигналять нам», – сказала Шила Ворд, місцева прихильниця України.

Захід також зібрав давніх прихильників України з політичних і юридичних кіл Вашингтона, зокрема Бенджаміна Віттеса, старшого наукового співробітника Брукінгського інституту й частого учасника щорічної акції з висадження соняшників.

«Сам факт того, що нам доводиться це робити вже вп’яте, – я невимовно зворушений тим, що люди продовжують приходити рік за роком. Але було б неправильно з мого боку не зазначити, що насправді це трагедія, що нам доводиться робити це рік за роком, і що ця символічна дія залишається необхідною», – сказав він.

З моменту вступу на посаду президента США в січні 2025 року Дональд Трамп заявляв про необхідність якнайшвидшого завершення війни Росії в Україні. США виступили в ролі посередника під час організації серії переговорів, які не привели до припинення вогню. Стверджується, що головним питанням залишається територіальне – Росія називає умовою початку діалогу про умови мирного договору контроль над усією Донецькою областю, що є неприйнятним для України.

Останні прямі тристоронні переговори відбулися у лютому. Контакти опинилися на паузі після початку війни США й Ізраїлю проти Ірану.