«Непередбачувані наслідки»: США повторили заклик не відвідувати Росію

Посольство США в Москві рекомендувало громадянам США, які живуть або перебувають у Росії, негайно залишити країну. Повідомлення опубліковане на сайті посольства.

Причиною цього названо «непередбачувані наслідки неспровокованого широкомасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну», а також можливість переслідування громадян США російськими правоохоронними органами, обмеженість транспортного сполучення з Росією, обмежені можливості посольства США надавати допомогу американським громадянам у Росії та загроза терактів. Громадянам США також не рекомендується їздити до Росії.

У повідомленні зазначається, що у вересні 2022 року в Росії було оголошено мобілізацію, і російська влада може призвати людей з подвійним громадянством, США та Росії, не визнаючи їх американських документів.

Також у повідомленні йдеться про зростання ризиків користування російськими авіалініями, які, як стверджується, не дотримуються міжнародних норм безпеки. Наголошується, що співробітникам посольства США, як правило, не дозволяється літати російськими авіакомпаніями.

Американців також просять уникати участі в будь-яких акціях протесту.

Торік посольство США двічі закликало американців «негайно залишити Росію» – вперше 28 лютого, через кілька днів після російського вторгнення в Україну, а потім 28 вересня, невдовзі після оголошення мобілізації.

Хоча російська влада стверджує, що призов за мобілізацією завершено, указ про неї, як і раніше, діє, і теоретично мобілізаційні заходи в будь-який момент можуть відновитися. Повідомлення посольства США опубліковане на тлі численних припущень щодо можливого нового наступу російських військ в Україні.