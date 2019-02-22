США залишать у Сирії групу миротворців після виведення військ

Вашингтон заявляє, що залишить як мінімум 200 миротворців у Сирії після того, як виведе війська з цієї країни.

«Невелика група чисельністю близько 200 осіб залишиться в Сирії на якийсь час», – сказала у короткій заяві 21 лютого речниця Білого Дому Сара Сандерс.

Президент США Дональд Трамп у грудні 2018 року заявив про плани вивести з Сирії всі 2000 американських солдатів.

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Він аргументував це рішення тим, що в присутності військ більше не було потреби, адже екстремістське угруповання «Ісламська держава», за його словами, було майже знищене.

14 січня Трамп офіційно заявив про початок виведення американських військ з Сирії.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна, в результаті якої загинули більше 400 000 людей. Росія, втрутившись в цей конфлікт, надає в ньому підтримку президенту Сирії Башару Асаду – режиму якого значна частина світу, і західного, і арабського, відмовила в легітимності.