США зацікавлені, щоб Росія зазнала поразки на Донбасі – посол Гербст на зустрічі з українськими політиками

Сполучені Штати разом із Україною зацікавлені, щоб Росія зазнала поразки на Донбасі, заявив 10 лютого експосол США в Україні Джон Гербст, який був учасником зустрічі американських дипломатів та експертів із представниками української влади та політичних партій.

«Ми щойно пройшли непростий період імпічменту у США. Але навіть у цей період фракції республіканців і демократів ухвалювали у Конгресі рішення щодо військової підтримки України та щодо санкцій проти «Північного потоку-2». Після завершення імпічменту труднощів стало значно менше, американська підтримка України лише зростає. США мають спільні з Україною інтереси: ми зацікавлені в тому, щоб Москва зазнала поразки на Донбасі, а також, щоб Україна відновила територіальну цілісність включно з Донбасом і Кримом», – наголошує дипломат.

Україна має незмінну потужну підтримку Сполучених Штатів, особливо – в протидії російській агресії та у відновленні територіальної цілісності. Водночас українська сторона має докласти зусиль для реформування країни, для підзвітності політиків, для виконання бізнесом українських законів та для приборкання корупції, наголошували учасники зустрічі з американського боку.



Корупція в Україні залишається однією з найбільших перепон у поглиблені співпраці з західними партнерами, дала зрозуміти колишня старша директорка з Росії та Євразії в Раді національної безпеки США Селеста Валландер.

«Один із меседжів нашої дискусії: ми всі помітили негативний наратив у Сполучених Штатах щодо України, який ґрунтується на проблемі корупції. Ми, американська делегація, зацікавлені в боротьбі з корупцією в Україні. Це те, що зробить Україну прозорим, безпечним і бажаним учасником трансатлантичної спільноти. Наше довготривале завдання – допомогти українському суспільству контролювати своїх політиків. Це не лише про внутрішньоукраїнську ситуацію. Це – про довготривалі перспективи співпраці у Європі й у трансатлантичній спільноти», – наголосила Селеста Валландер.

Представники американської дипломатії відповіли на деякі запитання українських журналістів, зокрема, про можливість приєднання США до врегулювання збройного конфлікту між Україною та Росією.

«Я сподіваюся, що ми невдовзі побачимо нового спецпредставника США в Україні, це політична фігура, яка виконуватиме ту місію, яку мав Курт Волкер. Щодо участі США в «нормандському форматі»: це має бути не американське рішення. Про те, що США можуть долучитися, мають бути чіткі меседжі з Москви - про безумовну готовність до політичного розв’язання. І водночас, це має бути радник, гідний довіри президента Володимира Зеленського та його уряду. Тому це є предметом дуже складних переговорів», – наголосив експосол США в Росії Александер Вершбоу.



На зустріч між американськими дипломатами й експертами, організовану аналітичним центром Atlantic Counsil та фондом Пінчука, прийшли деякі українські бізнесмени, зокрема особисто Віктор Пінчук. Також там були присутні представники як провладної партії «Слуга народу», так і опозиційних партій, а також колишні прем’єр-міністри України Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк.