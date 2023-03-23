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США планують оприлюднити звіт про вихід з Афганістану в квітні – Кірбі

За словами Джона Кірбі, робота над документом майже завершена

Уряд Сполучених Штатів планує оприлюднити результат урядової перевірки щодо виходу з Афганістану в квітні – про це 22 березня повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає агенція AP.

Планувалося, що звіт опублікують на річницю виведення американських військ у 2022 році, проте цього не сталося.

За словами Кірбі, робота над документом майже завершена.

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«Ми плануємо, що зможемо поділитися результатами з громадськістю до середини квітня», – заявив він.

Представник Ради національної безпеки додав, що засекречені частини звіту будуть надані наглядовим комітетам Конгресу.

Таліби зайняли Кабул і фактично захопили владу в Афганістані 15 серпня 2021 року – незадовго до обумовленого терміну виведення з країни військ США. Сполучені Штати 31 серпня завершили виведення своїх військ із Афганістану, таким чином поклавши край своїй присутності в цій країні, яка тривала майже 20 років.

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