«Антивакцинатора» Остапа Стахіва звільнили з-під варти під заставу майже мільйон гривень

У Львові 1 грудня звільнили зі слідчого ізолятора громадського активіста, одного з лідерів «антивакцинаторського руху» в Україні Остапа Стахіва. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, за нього 30 листопада внесли заставу розміром 998 800 гривень.

Галицький районний суд 30 листопада ухвалив рішення про призначення підозрюваному Стахіву судово-психіатричної експертизи. Він протягом 30 днів має перебувати у Львівській обласній психіатричній лікарні.

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Як повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, досудове розслідування триває. По завершенню експертизи будуть вживатися заходи до завершення досудового розслідування зі скеруванням обвинувального акту до суду.

Остапа Стахіва підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Згідно з цією статтею 109 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Галицький районний суд Львова 18 листопада обрав для громадського активіста Остапа Стахіва запобіжний захід ‒ тримання під вартою у СІЗО протягом 60 днів або внесення грошової застави розміром майже мільйон гривень.

24 листопада Львівський апеляційний суд залишив без змін рішення Галицького районного суду щодо міри запобіжного заходу для Стахіва.