У Стамбулі відбувся багатотисячний мітинг після вироку опоненту Ердогана

У Стамбулі 15 грудня відбувся багатотисячний опозиційний мітинг після того, як днем раніше суд ухвалив рішення про арешт на 2 роки і 7 місяців мера найбільшого турецького міста Екрема Імамоґлу. Лідери турецького опозиційного блоку з шести партій закликали створити загальнонаціональну коаліцію, яка замінить «репресивне» правління президента Реджепа Ердогана на виборах, які відбудуться через шість місяців.

«Незалежно від того, наскільки брутальним буде тиск, ми його розіб’ємо. Ми не боїмося! За мною стоять 16 мільйонів стамбульців», — заявив мер Стамбула Екрем Імамоґлу.

Мітинг є першим великим заходом, на якому опозиційний блок виступив об’єднано після створення альянсу рік тому. Вирок опозиційному лідеру не є остаточним. Імамоглу, який представляє головну світську опозиційну Республіканську народну партію, заперечує звинувачення та оскаржуватиме вердикт.

Вибори президента заплановані на червень 2023 року, опозиція планує невдовзі назвати свого спільного кандидата.

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) 15 грудня засудила рішення суду щодо Імамоґлу як «політично продуманий напад» з метою «залишити в стороні або замовкнути» важливі фігури опозиції. Сполучені Штати та Європейський союз поділяють думку правозахисників.