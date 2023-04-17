На засіданні Ставки обговорили питання забезпечення ЗСУ боєприпасами українського виробництва – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, учасники засідання заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій, командувачі угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.



Розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період.



Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва.



«Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Державний концерн «Укроборонпром» 11 квітня повідомив про відвантаження для потреб ЗСУ чергової партії 125-міліметрових танкових снарядів. Про обсяг вантажу не повідомлялося.

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На початку квітня повідомлялося, що «Укроборонпром» спільно з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa буде виготовляти танкові снаряди калібру 125 міліметрів. Боєприпаси виготовлятимуться на виробництві у Польщі. Нові виробничі лінії розгорнуть у кількох містах. Україна надасть свої технології та фахівців.