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Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали підготовку енергосистеми до зими

«Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання» – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалася підготовка української енергосистеми до зими.

«Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді прем’єр-міністра Шмигаля, віце-прем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій. Ще є над чим працювати», – написав він у телеграмі.

За його словами, усі «учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання».

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У липні повідомлялося, що Міністерство енергетики готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.

Російські військові з жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. Масовані атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності.

Водночас у серпні Україна була змушена кілька разів залучати аварійну енергетичну допомогу з-за кордону через максимум споживання електроенергії в Україні.

Компанія «Укренерго» пояснила, що основна причина залучення допомоги – дефіцит електроенергії в енергосистемі через значні пошкодження на теплових та гідроелектростанціях. Також тривають ремонтні роботи на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку.

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