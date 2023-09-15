«Дуже великий прогрес» – Стефанішина про переговори щодо членства України в НАТО

Україна буде членом НАТО, й переговори з Альянсом зосереджені зараз на тому, яким саме цей шлях буде, заявила в Брюсселі в інтерв’ю Радіо Свобода віцепрем’єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Сьогодні (14 вересня під час зустрічі в штаб-квартирі НАТО – ред.) з генеральним секретарем ми точно домовилися, як це буде, як буде проводитися оцінка оборонних спроможностей України, який внесок може зробити Україна в колективну євроатлантичну безпеку (…). Це все – спеціальні процедури і процеси, які застосовуються до союзників, до країн-партнерів. Ми проходимо таку оцінку і будемо формувати на базі цього відповідний план взаємосумісності з Альянсом», – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка зазначила, що це дозволить усім країнам НАТО «в достатньо короткий період терміну» побачити, яким членом Альянсу буде Україна і яку роль у євроатлантичній безпеці відіграватиме.

На уточнювальне запитання кореспондентки Радіо Свобода щодо того, скільки саме часу знадобиться, урядовиця зазначила, що прогнозувати складно. Водночас назвала продуктивними з цієї точки зору свої останні зустрічі в штаб-квартирі НАТО 14 вересня.

«Як мінімум на чотири місяці ми скоротили строки досягнення тих цілей, які ми собі ставили після Вільнюсу. Це дуже великий прогрес з точки зору взагалі швидкості роботи натівських структур», – заявила Стефанішина.

Говорячи про результати Вільнюського саміту НАТО, Стефанішина назвала його «достатньо успішним» для України.

«Незважаючи на відсутність як такого запрошення України для НАТО (…), сьогодні ми маємо дуже глибокий і насичений порядок денний відносин. Усі союзники одноголосно підтвердили те, що Україна буде членом НАТО, і ми почали прокладати цей шлях вже сьогодні», – резюмувала урядовиця.

У вересні минулого року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Під час саміту НАТО у липні 2023 року генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

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