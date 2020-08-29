Степанов: у середньому до 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації

У середньому в Україні до 20 відсотків хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Як тільки збільшується кількість людей, які захворіли на COVID-19, відразу зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. В середньому до 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації», – зазначив Степанов.

Він додав, що цей відсоток вираховується не з поденної, а зі щотижневої статистики.

В Україні 29 серпня повідомили, що оновлений черговий рекорд за числом нових виявлених хворих на COVID-19. За минулу добу, 28 серпня, в Україні зафіксовано 2481 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, 41 людина померла, 1055 пацієнтів одужали, свідчать дані РНБО.

Найбільше нових випадків виявлено у Києві – 265. 247 випадків діагностовано в Харківській області, 227 – у Тернопільській, 190 – у Львівській, 182 – в Івано-Франківській.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.

Повністю інтерв’ю міністра охорони здоров'я України Максима Степанова читайте на сайті Радіо Свобода 29 серпня після 18:00.