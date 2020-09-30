Минулої доби госпіталізували 733 хворих на COVID-19 – Степанов

Упродовж минулої доби, 29 вересня, в Україні госпіталізували 733 хворих на COVID-19. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що наразі для прийому хворих з коронавірусом відведено 29 666 ліжок, з яких вже зайняті близько 51 відсотка.

Серед рекордних 4 027 нових хворих на COVID-19 – 276 дітей і 171 медпрацівник.

Загалом за даними МОЗ, від початку епідемії в Україні захворіли 13 720 дітей та 15 250 медпрацівників.

Загалом, станом на ранок 30 вересня, в Україні виявили 2048 959 випадки захворювання на COVID-19, померли 4 129 людей, 92 360 одужали.