Степанов повідомив про найбільшу кількість госпіталізованих від початку епідемії

Упродовж 3 вересня госпіталізували 532 хворих на COVID-19. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Це найбільша кількість госпіталізованих за день від початку епідемії.

Серед 2 723 людей, у яких підтвердили COVID-19 минулої доби, 161 дитина та 119 медиків.

Від початку пандемії захворіли 8 520 дітей та 11 754 медики.

Загалом станом на 4 вересня в Україні виявили 130 951 хворого на COVID-19, помер 2 761 пацієнтів, 60 613 одужали.

Від понеділка, 7 вересня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

У світі від початку епідемії виявили понад 26,3 мільйона інфікованих коронавірусом, померли 868 746 хворих, одужали понад 17,5 мільйона.