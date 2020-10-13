Степанов пропонує заборонити роботу ресторанів після 22:00 в рамках карантину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запропонував обмежити роботу закладів харчування після 22 години для протидії коронавірусній пандемії. Про це він сказав на засіданні уряду 13 жовтня.

За словами міністра, це обмеження має набути чинності навіть у «зелених» карантинних зонах.

«Робота з 22:00 до 7:00 суб’єктів господарювання з наданням послуг громадського харчування без організації дозвілля буде заборонена. Крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки та замовлень на винос», – заявив Степанов.

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На засіданні 13 жовтня Кабінет міністрів вирішив подовжити адаптивний карантин та посилити обмеження, спрямовані проти поширення коронавіруснрї хвороби COVID-19. Зокрема обмежені проведення масових заходів, спортивні змагання мають відбуватися без глядачів.

Вперше карантин в Україні було запроваджено з 12 березня, пізніше його перевели в адаптивний режим.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 27 0587 випадків хвороби. Одужали 116 562 людини, померли – 5 122.