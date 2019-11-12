Олег Сенцов забрав «свій стілець» з МЗС України – Пристайко

Колишній політв’язень Олег Сенцов 12 листопада побував у Міністерстві закордонних справ України, де забрав символічний стілець, повідомив міністр Вадим Пристайко.

«4 роки в міністерстві стояв «стілець Сенцова» з написом «Свобода». Кожен високий гість мав можливість посидіти на ньому і відчути себе в центрі складної драми зі звільнення Олега та побратимів. Нарешті стілець закінчив свою дипломатичну місію і був переданий законному власнику», – написав Пристайко у твітері.

Міністр додав, що зустрівся також із іншими колишніми в’язнями Кремля.

«Потиснув руку нашим хлопцям, які витримали російські тюрми та вийшли на волю. Надзвичайні відчуття. Дякую, що після звільнення ви взялися за нашу спільну боротьбу – заради тих, хто ще досі лишився в застінках РФ! Працюємо над свободою для наших разом!» – додав керівник зовнішньополітичного відомства України.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряки, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.