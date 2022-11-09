Столтенберґ повідомив дати саміту НАТО у Вільнюсі 2023 року

Саміт голів держав та урядів членів НАТО відбудетья у Вільнюсі 11 і 12 липня 2023 року – про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ 9 листопада.

Як передає пресслужба НАТО, Столтенберґ подякував Литві за згоду прийняти подію.

«Литва є критично важливим членом НАТО. Як сторона, що приймає багатонаціональне військове угруповання, Литва допомагає забезпечувати потужне стримування та захист для всього Альянсу. Я з нетерпінням чекаю на успішний саміт у Вільнюсі в липні 2023 року», – заявив він.

Столтенберґ зазначив, що наразі Альянс «має справу з найбільш складним та непередбачуваним безпековим середовищем з часів Холодної війни».

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«Зустріч у Вільнюсі стане нагодою для глав держав і урядів Альянсу узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування та оборони та переглянути значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України. В епоху посилення стратегічної конкуренції трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою в НАТО продовжує мати важливе значення для безпеки нашого мільярда громадян», – йдеться в коментарі очільника НАТО.

30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

Попередні саміт НАТО відбувся в Мадриді в червні 2022 року.