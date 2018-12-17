Напад у Страсбурзі: число жертв зросло до 5

П’ята особа померла від поранень, отриманих в результаті нападу у Страсбурзі, який стався 11 грудня. Про це повідомили у прокуратурі Парижу 16 грудня.

За даними прокуратури, померлий був громадянином Польщі. Жодних інших подробиць не розголошували.

Підозрюваного в нападі, 29-річного уродженця Страсбурга Шерифа Шеката 13 грудня в результаті спецоперації застрелили поліцейські.

За даними поліції, Шекат 27 разів притягувався до відповідальності не тільки у Франції, але також у Німеччині і Швейцарії, і кілька років тому відбував тюремний термін за крадіжку на території ФРН. Його депортували до Франції в 2017 році.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.