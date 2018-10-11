Бойовики стріляли в бік патруля СММ ОБСЄ – заява

Незаконні збройні угруповання обстріляли патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під час зміни персоналу на Донецькій фільтрувальної станції, повідомляє прес-служба ОБСЄ.

За повідомленням, патруль з п’яти членів місії та двох броньованих автомобілів знаходився неподалік від підконтрольної уряду Кам’янки, у трьох кілометрах від Донецької фільтрувальної станції.

Патруль моніторив безпекову ситуацію в районі станції під час ремонтних робіт та зміни працівників ДФС.

«Троє членів патруля стояли біля авто, ще двоє сиділи всередині, коли, попри отримані раніше гарантії безпеки, вони почули свист трьох куль, що пролетіли на висоті 10-50 метрів над їхніми головами. СММ не змогла дістатися до місця, звідки вівся вогонь і о 9:03 (ранку 10 жовтня – ред.) безпечно залишила місце події», – повідомляють в місії.

В штабі Операції об’єднаних сил висловили думку, що учасники незаконних формувань свідомо порушили гарантії безпеки та режим тиші

«Бойовикам було достеменно відомо, що патруль СММ ОБСЄ виставляється щоденно у районі Кам’янки, яка наразі потрапила під їхній вогонь», – зазначено в коментарі.

Також за минулу добу четверо українських військових загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, троє дістали поранення.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.